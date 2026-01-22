Павел Василенко

Бывший полузащитник львовских Карпат Юрий Тлумак близок к переходу в Ингулец из Петрового.

По информации ТаТоТаке, к тренировочному лагерю Василия Кобина присоединится Тлумак. Последние полгода воспитанник львовского футбола провел в тернопольской Ниве, а в первой половине января находился на просмотре в СК Полтава.

Ожидается, что 23-летний полузащитник подпишет контракт с Ингульцом в ближайшее время.

Ингулец ушел на зимнюю паузу на четвертом месте в таблице, отставая от зоны прямого выхода в УПЛ на три балла.

Первый матч в чемпионате в новом году команда Кобина проведет 21 марта (базовая дата) дома против Подолья.

Также Ингулец в начале марта сыграет с Динамо в 1/4 финала Кубка Украины.