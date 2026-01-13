Оболонь объявила о переходе полузащитника ИНГУЛЬЦА Романа Волохатого, пишет официальный сайт клуба.

Согласно данным Transfermarkt, соглашение между клубом УПЛ и футболистом рассчитано до лета 2028 года, а владелец ИНГУЛЬЦА Александр Поворознюк получил за своего лидера 50 тысяч долларов.

25-летний футболист стал первым зимним новичком столичного клуба.

Роман выступал за «ИНГУЛЕЦ» с июля 2024 года. В этом сезоне провел 21 матч и записал на свой счет 2 гола и 5 ассистов.