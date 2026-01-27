Павел Василенко

Полузащитник Владислав Тишининов первую часть сезона провел в команде Второй лиги Тростянец. Этой зимой клуб из Сумщины объявил о прекращении сотрудничества с 25-летним хавбеком.

Как стало известно Sport.ua, Тишининов продолжит карьеру за границей.

«На данный момент я нахожусь в статусе свободного агента. Есть ли варианты? Да, рассматриваю варианты от клубов Австрии и Германии», – сказал полузащитник.

В этом сезоне Тишининов провел в составе Тростянца 18 матчей и забил один мяч.

Ранее украинский полузащитник также защищал цвета Агробизнеса, Феникса-Мариуполь и Вереса.