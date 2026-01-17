Павел Василенко

По информации ТаТоТаке, в турецком лагере Вереса появился молодой атакующий полузащитник Фабрисиу Ян. 21-летний игрок является воспитанником Фламенго, где на юношеском уровне считался одним из главных проспектов. В январе 2023 года Ян был продан в Аль-Джазиру за 800 тысяч евро. Впоследствии по собственному решению не продолжил контракт и получил статус свободного агента.

Сегодня бразилец может впервые сыграть за Верес в товарищеском матче против Краковии.

На зимний перерыв ровенская команда ушла на 11-м месте в турнирной таблице УПЛ, набрав 18 очков.