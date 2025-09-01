Колос официально сообщил о завершении сотрудничества с полузащитником Павлом Ореховским. 29-летний футболист получил статус свободного агента, а клуб поблагодарил его за годы выступлений в команде.

Расставание с многолетним лидером произошло после дорожно-транспортного происшествия, в которое Ореховский попал вместе с женой в начале июля.

За время выступлений в составе Колоса Павел провел 123 матча, забил 20 голов и сделал 9 результативных передач. Он является воспитанником киевского Динамо, также играл за Черноморец, Арсенал-Киев и Рух.

В настоящее время Колос под руководством Руслана Костышина занимает третье место в турнирной таблице УПЛ с 10 очками. Следующий матч команда проведет 14 сентября против луганской Зари (начало в 15:30).