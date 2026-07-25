Владимир Кириченко

Кудривка подпишет контракт с 32-летним бывшим вингером Шахтера Иваном Петряком. Об этом сообщает ТаТоТаке.

Ожидается, что соглашение будет рассчитано на 2 года.

Переход состоится на правах свободного агента, поскольку у Петряка 30 июня завершился контракт с донецким клубом.

В прошлом сезоне Иван не провел ни одного официального матча. В последний раз он выходил на поле в официальной игре 1 декабря 2024 года в УПЛ за Черноморец против Александрии. В той встрече он получил прямую красную карточку на 17-й минуте.

На протяжении карьеры Петряк также играл за Полесье, венгерские Фехервар и Ференцварош, и Зарю. На его счету 5 матчей за сборную Украины.

Ранее стало известно, что трансфер уругвайца в Шахтер оказался под угрозой.