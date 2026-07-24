Павел Василенко

Трансфер 21-летнего центрального защитника итальянской Дженоа Алана Матурро в донецкий Шахтер может не состояться. Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас в своем телеграм-канале BurBuzz.

По его информации, уругвайский футболист уже должен был прибыть на медицинский осмотр и оформить арендный переход в состав «горняков». Однако в последний момент ситуация резко изменилась: переговоры между Шахтером и Дженоа неожиданно усложнились, в результате чего будущее потенциальной сделки на данный момент остается неопределенным.

Контракт Матурро с итальянским клубом действует до 30 июня 2028 года. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость уругвайского центрбека составляет четыре миллиона евро.

Прошлый сезон защитник провел на правах аренды в испанском Леванте, где принял участие в 21 матче, записав на свой счет один забитый мяч и одну результативную передачу.

Новый сезон для Шахтера официально стартует 3 августа домашним матчем первого тура УПЛ против Кудривки. Встреча начнется в 18:00 по киевскому времени.