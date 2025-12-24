Бывший игрок сборной Украины продлил контракт с европейским клубом
Известны детали трудового соглашения
около 2 часов назад
Фото - ФК ДАК 1904
Бывший защитник сборной Украины Тарас Качараба договорился о продлении сотрудничества с клубом ДАК 1904.
Новый контракт 30-летнего игрока со словацким клубом будет действовать до июня 2029 года.
Качараба перебрался в чемпионат Словакии в феврале 2024 года из чешской Славии за 250 тысяч евро. С тех пор украинский защитник сыграл за ДАК 1904 63 матча во всех турнирах: один гол, четыре ассиста.
В настоящее время ДАК 1904 набрал 38 баллов и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Словакии. Отставание от лидера – Слована из Братиславы – составляет один балл.
