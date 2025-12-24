Павел Василенко

Бывший защитник сборной Украины Тарас Качараба договорился о продлении сотрудничества с клубом ДАК 1904.

Новый контракт 30-летнего игрока со словацким клубом будет действовать до июня 2029 года.

Качараба перебрался в чемпионат Словакии в феврале 2024 года из чешской Славии за 250 тысяч евро. С тех пор украинский защитник сыграл за ДАК 1904 63 матча во всех турнирах: один гол, четыре ассиста.

В настоящее время ДАК 1904 набрал 38 баллов и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Словакии. Отставание от лидера – Слована из Братиславы – составляет один балл.