Стали известны оценки украинского защитника Ноттингем Форест Александра Зинченко за матч Английской Премьер-лиги против Фулхэма.

Матч состоялся в Лондоне на стадионе Крейвен Коттедж и завершился минимальной победой хозяев со счетом 1:0.

Зинченко появился на поле на 81-й минуте встречи и не отметился результативными действиями. Аналитические ресурсы SofaScore и WhoScored оценили игру украинца в 6,7 и 6,1 баллов соответственно.

Лучшим футболистом матча по версии обоих порталов стал вингер Фулхэма и бывший игрок донецкого Шахтёра Кевин, который получил оценки 8,1 и 7,7.

В сезоне 2025/26 Александр провел за Ноттингем Форест восемь матчей во всех официальных турнирах, пока не записав ни голов, ни ассистов.