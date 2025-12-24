Владельцы "Ромы" помогут Довбику трудоустроиться в АПЛ
Семья Фридкин имеет свою команду в Англии
около 2 часов назад
Артем Довбик / Фото - ФК Рома
Украинский нападающий Ромы Артем Довбик может поменять Серию А на АПЛ, сообщает Corriere della Sera.
Главным претендентом на форварда стал Вест Хэм, который летом 2024 приглашал Артема и Туманный Альбион.
Альтернативным вариантом продолжения карьеры для украинца называется Эвертон, которым владеют Friedkin Group - владельцы Ромы.
Довбик в составе Ромы успел провести 14 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счет 2 гола и 2 результативные передачи. В настоящее время форвард сборной Украины находится в процессе восстановления после травмы и еще не вернулся к полноценным выступлениям.