Украинский атакующий полузащитник Андрей Тотовицкий объявил о завершении своей профессиональной игровой карьеры в возрасте 33 лет.

«Я официально заканчиваю свою профессиональную футбольную карьеру. Трудное, но логичное решение, если учитывать, что последние шесть лет я больше лечился, чем играл.

Поэтому в этом посте просто хочется поблагодарить всех, кто был рядом на протяжении всей моей карьеры: партнеров по команде, тренеров, работников клубов, болельщиков и, конечно, мою семью», – написал хавбек в своих соцсетях.