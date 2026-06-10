Бывший игрок Шахтера объявил о завершении карьеры
Футболист принял важное решение
39 минут назадПодписаться в
Украинский атакующий полузащитник Андрей Тотовицкий объявил о завершении своей профессиональной игровой карьеры в возрасте 33 лет.
«Я официально заканчиваю свою профессиональную футбольную карьеру. Трудное, но логичное решение, если учитывать, что последние шесть лет я больше лечился, чем играл.
Поэтому в этом посте просто хочется поблагодарить всех, кто был рядом на протяжении всей моей карьеры: партнеров по команде, тренеров, работников клубов, болельщиков и, конечно, мою семью», – написал хавбек в своих соцсетях.
На профессиональном клубном уровне Тотовицкий выступал за Шахтер-3 (2010-2012), Мариуполь (2013-2014, 2017-2018), Зарю (2015-2016), Кортрейк (2016-2017), Шахтер (2018-2020, 2022-2023), Десну (2020-2022), Колос (2022, 2023-2024) и Кудривку (2025-2026).
Также он играл за сборные Украины U-17 (2009) и U-21 (2013-2014).
Последним клубом Тотовицкого в 2026 году был любительский Маяк (Сарны).