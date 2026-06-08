Сергей Разумовский

Дивок Ориги, известный по выступлениям за Ливерпуль, Милан и сборную Бельгии, объявил о завершении карьеры футболиста. Последние два года 31-летний нападающий находился в системе Милана и играл за вторую команду россонери в Серии D.

О своем решении бельгиец сообщил в соцсетях. Ориги отметил, что в футболе ему удалось осуществить главные детские мечты: выступать на крупнейших стадионах мира и завоевывать самые престижные трофеи.

Форвард поблагодарил болельщиков, которые поддерживали его на протяжении карьеры, а также все клубы, тренеров и партнеров по команде. По словам Ориги, эти люди повлияли на него не только как на игрока, но и как на личность.

Отдельно он вспомнил выступления за сборную Бельгии. Ориги подчеркнул, что для него было большой честью представлять свою страну, одновременно сохраняя связь с Кенией, откуда происходит его семья. Также футболист поблагодарил родных и близких за поддержку.

Бельгиец подытожил, что его футбольная миссия выполнена, а теперь он готов двигаться дальше и искать новое призвание.

За свою карьеру Ориги выступал за Лилль, Ливерпуль, Вольфсбург, Милан, Ноттингем Форест и сборную Бельгии. Наиболее успешный период в карьере нападающего связан с красными. В составе мерсисайдцев он выиграл чемпионат Англии, Кубок Англии, Кубок английской лиги, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Одним из самых ярких моментов карьеры Ориги стал полуфинал Лиги чемпионов-2018/19 против Барселоны на Энфилде. После поражения 0:3 в первом матче Ливерпуль совершил исторический камбек, победил 4:0 и вышел в финал, а бельгийский нападающий стал одним из главных героев той игры.