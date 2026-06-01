Сергей Разумовский

Бывший полузащитник Ливерпуля, Манчестер Сити и сборной Англии Джеймс Милнер объявил о завершении профессиональной карьеры. 40-летний футболист сообщил о своем решении на странице в Instagram после трех сезонов, проведенных в составе Брайтона.

Милнер дал понять, что за годы в футболе пережил множество запоминающихся событий — от борьбы за выживание до завоевания трофеев, матчей в еврокубках и выступлений за национальную команду Англии на чемпионатах Европы и мира. В то же время, самой большой ценностью по итогам карьеры он считает людей, которых встретил в футболе, а также дружбу, которая останется с ним навсегда.

Также англичанин отметил, что покидает игру с чувством гордости, благодарности и с воспоминаниями, которые будут сопровождать его всю жизнь. По его словам, футбол дал ему значительно больше, чем он мог представить, и именно за это он всегда будет благодарен.

На протяжении карьеры Джеймс Милнер выступал в английской Премьер-лиге за Лидс, Ньюкасл, Астон Виллу, Манчестер Сити, Ливерпуль и Брайтон. Он является рекордсменом АПЛ по количеству проведенных матчей, имея в активе 658 поединков.

За время выступлений на высшем уровне Милнер трижды завоевывал титул чемпиона Англии. Два чемпионства он выиграл в составе Манчестер Сити, еще одно — вместе с Ливерпулем. Кроме этого, в 2019 году полузащитник стал победителем Лиги чемпионов в составе мерсисайдского клуба.

В футболке сборной Англии Милнер провел 61 матч и отметился одним забитым мячом. Его карьера длилась много лет и охватила выступления как на клубном уровне, так и на крупных международных турнирах.

На фоне новости о завершении карьеры Милнера стоит вспомнить и об Андрее Ярмоленко. 36-летний вингер Динамо и сборной Украины, который ранее говорил, что сезон-2025/26 может стать для него последним, в итоге решил продолжить выступления еще как минимум на один год.

Накануне Ярмоленко забил свой 47-й мяч за сине-желтых в товарищеском матче против Польши (2:0).