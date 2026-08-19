Павел Василенко

Бывший атакующий полузащитник донецкого Шахтёра Богдан Вьюнник уже два дня не тренируется с Лехией. По информации lechia.net, украинец уехал в Кельце вместе со своим отцом, который является его агентом, чтобы согласовать условия контракта с Короной.

Сообщается, что Лехия уже одобрила трансфер 24-летнего хавбека. Пока неизвестно, о какой сумме идет речь.

Богдан в предыдущем сезоне сыграл за Лехию 28 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Контракт футболиста рассчитан до 30 июня 2028 года. Transfermarkt оценивает украинца в 500 тысяч евро.

На данный момент Корона занимает 10-е место в турнирной таблице Экстраклассы, набрав четыре очка в трёх матчах.