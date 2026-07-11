Сергей Разумовский

Лехия Гданьск завершила формирование тренерского штаба нового главного тренера Владислава Лупашко. Об этом сообщает «ТаТоТаке».

Польский клуб определился со специалистами, которые будут помогать украинскому тренеру в работе с командой. Ранее было утверждено, что одним из ассистентов Лупашко станет Авраам Кампомар, а теперь к штабу присоединились еще два специалиста из Польши.

По информации источника, Лехия Гданьск пригласила 52-летнего тренера вратарей Адама Лячяка. Последним местом работы специалиста была краковская Висла, где он отвечал за подготовку голкиперов. Также в штаб вошел 45-летний Кшиштоф Бреде, который будет работать ассистентом главного тренера. Ранее Бреде имел опыт самостоятельной работы, в частности возглавлял Подбескидзе.

Таким образом, тренерский штаб Владислава Лупашко в Лехии Гданьск уже принял окончательный вид. Украинец подписал с Лехией контракт, рассчитанный до 30 июня 2029 года. Такой продолжительный срок договора свидетельствует о серьезном доверии со стороны руководства польского клуба и желании строить долгосрочный проект вокруг украинского тренера.

Лупашко начал тренерскую карьеру в Ингульце. Именно с этой командой он сразу смог достичь значительного результата, выведя клуб в украинскую Премьер-лигу. После этого специалист работал во львовских Карпатах, которые возглавлял с 19 июля 2024 года по 31 декабря 2025 года.

Последние шесть месяцев украинский тренер оставался без работы, однако теперь получил новый вызов в польском футболе. Для Лупашко это будет первый опыт работы за пределами Украины в должности главного тренера.

Лехия по итогам сезона-2025/26 вылетела из Экстраклассы, финишировав на 16-м месте. Теперь клубу предстоит перестраиваться и бороться за возвращение в элитный дивизион польского футбола