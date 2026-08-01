Главный тренер Лехии Владислав Лупашко сообщил, будет ли подписывать еще украинцев в свою команду.

Для меня не принципиально, чтобы новичок обязательно был украинцем. Сейчас нам прежде всего нужны игроки хорошего уровня. В то же время в Украине есть достаточно сильных исполнителей. С некоторыми я уже общался, и они готовы приехать.

У каждого своя мотивация: кто-то стремится работать со мной, кого-то привлекает совокупность факторов — большой клуб, широкая аудитория, мощная поддержка болельщиков, красивый город и возможность выступать в европейском чемпионате.

Думаю, у нас будут качественные варианты среди украинцев. Главное сейчас — решить формальные вопросы, связанные с трансферным запретом. После этого, уверен, всё будет хорошо.

Малов? Мы видим его важной частью коллектива. Когда я рекомендовал Данила клубу, то сразу подчеркнул, что это исполнитель, который отличается от многих представителей современного поколения.

Можно даже сказать, что по своему характеру он немного из прошлой эпохи. У него правильное воспитание, здоровые взгляды и ориентиры, сформированные семьёй. Он готов полностью отдаваться на поле и работать на максимум. Для него внешний имидж — украшения, машины, одежда и другие атрибуты — не стоит на первом месте. Он исповедует ценности, которые раньше встречались чаще.

Я сразу подчеркнул боссам клуба, что все будут приятно удивлены. Так и произошло. Данило — качественный исполнитель, и после снятия трансферного запрета мы рассчитываем на него как на футболиста основного состава, — сказал Лупашко в интервью «Украинскому футболу».