Сергей Разумовский

В 39-м туре бельгийской Лиги Жюпиле (чемпионская группа) Брюгге в гостях сыграл вничью с Мехеленом, бывшим клубом Марьяна Шведа. Матч завершился со счетом 2:2.

Этот результат позволил Брюгге сохранить преимущество над Унионом в 4 очка и досрочно гарантировать себе чемпионский титул перед заключительным туром. Команда набрала 54 очка.

Для Брюгге это 20-е чемпионство в истории клуба. Благодаря этому команда получит вторую звезду на своей эмблеме.

Также Брюгге сыграет в следующем розыгрыше общего этапа Лиги чемпионов. В прошлом сезоне чемпионом Бельгии был Андерлехт.

Чемпионат Бельгии, 39-й тур

Мехелен – Брюгге 2:2

Голы: ван Бредероде, 49, ван ден Хейвел, 87 (автогол) – Цолис, 17, Трезольди, 51