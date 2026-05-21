Денис Седашов

Состоялась финальная пресс-конференция накануне грандиозного вечера бокса «Glory in Giza», главным событием которого станет поединок между обладателем титулов WBA, WBC и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком (24-0, 15 КО) и легендой кикбоксинга Рико Верхувеном.

После завершения общения с прессой бойцы встретились в традиционной дуэли взглядов. Напряжение между спортсменами было настолько высоким, что они почти две минуты неотрывно смотрели в глаза друг другу. В конце концов, продолжительный и эмоциональный контакт пришлось прервать Эдди Хирну.

Противостояние состоится уже в эту субботу, 23 мая, в Гизе (Египет). В Украине официальную трансляцию этого уникального события обеспечит платформа «Киевстар ТВ».