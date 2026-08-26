Сергей Разумовский

Австрийская команда отыграла отставание в три мяча после первой встречи, а решающий гол забила уже в дополнительное время.

Первый матч в Шотландии завершился победой Селтика со счетом 3:0. В ответном матче гости еще больше приблизились к выходу дальше, когда Макгрегор открыл счет. После этого общее преимущество шотландского клуба увеличилось до четырех мячей.

Однако ЛАСК продемонстрировал невероятную силу характера и полностью перевернул ход противостояния. Сначала Усор сократил отставание хозяев, а после перерыва Любичич забил второй гол австрийской команды.

Впоследствии Адениран в третий раз поразил ворота Селтика, вернув ЛАСК реальные шансы на спасение. Хозяева продолжили атаковать, в то время как шотландцы потеряли контроль над игрой и все чаще допускали ошибки в обороне.

На 90-й минуте Флекер забил четвертый гол ЛАСК в матче и сравнял счет в двухматчевом противостоянии. Основное время завершилось со счетом 4:1 в пользу австрийцев, поэтому победителя пришлось определять в дополнительное время.

В дополнительные тридцать минут ЛАСК не остановился и продолжил оказывать давление на противника. Адениран забил свой второй мяч во встрече, оформил дубль и принес хозяевам победу со счетом 5:1. Более того, игрок мог оформить хет-трик, но не реализовал пенальти

По сумме двух матчей ЛАСК победил Селтик с результатом 5:4 и получил путевку в общий этап Лиги чемпионов. Шотландская команда, имевшая после первой встречи комфортное преимущество, не смогла его удержать и потерпела болезненное поражение.

Жеребьевка общего этапа Лиги чемпионов состоится 27 августа. Начало церемонии запланировано на 19:00 по киевскому времени.

Квалификация Лиги чемпионов. Раунд плей-офф, матч-ответ

ЛАСК – Селтик 5:1 (0:3 – первый матч)

Голы: Усор, 32, Любичич, 48, Адениран, 58, 109, Флекер, 90 – Макгрегор, 21

ЛАСК: Юнгвирт, Мбуямба, Жоао Виктор (Данек, 99), Андраде, Белло, Любичич (Шопф, 81), Хорват, Йоргенсен (Флеккер, 86), Богарде, Усор (Ланг, 99), Адениран

Селтик: Синисало, Тирни (Скейлз, 71), Трасти, Картер-Викерс, Донован (Мюррей, 78), Баур (Маккоуэн, 71), Макгрегор, Нюгрен (Хатате, 63), Ян Хен Чжун (Тунекти, 63), Дуран, Гег

Предупреждения: Усор, Алеман – Маккоуэн

Видео: MEGOGO