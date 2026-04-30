Сергей Разумовский

ЛНЗ заинтересован в возможном подписании нападающего Карпат Ярослава Карабина. Об этом сообщает «Футбол 24».

По данным источника, черкасский клуб рассматривает 23-летнего украинского форварда как один из вариантов для усиления состава. Инициатива по этому трансферу, как отмечается, также связана с позицией главного тренера команды Виталия Пономарева.

Наставник ЛНЗ лично заинтересован в приглашении Карабина, ведь хорошо знаком с возможностями футболиста еще с периода совместной работы в Рухе. Именно этот фактор может сыграть важную роль в развитии потенциальных переговоров между сторонами.

В нынешнем сезоне Ярослав Карабин провел 15 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Несмотря на скромную статистику, нападающий остается игроком, которого знает тренерский штаб черкасцев и которого могут рассматривать как вариант под конкретные игровые требования команды.

