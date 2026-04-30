Сергей Разумовский

Полузащитник Динамо Владимир Бражко пропустит два ключевых матча киевлян в УПЛ. Об этом сообщает «ТаТоТаке».

Бражко, который получил повреждение еще во время разминки перед матчем с Кривбассом (6:5), выбыл ориентировочно на десять дней. Для киевской команды это может стать ощутимой кадровой потерей, ведь хавбек является одним из ключевых исполнителей в центральной зоне и важным игроком в построении игры.

Сообщается, что 24-летнему футболисту диагностировали растяжение мышц задней поверхности бедра. Речь идет о травме первой степени, то есть о самом легком уровне такого повреждения. Несмотря на это, даже такое повреждение требует времени на полноценное восстановление, а также осторожного подхода со стороны медицинского штаба, чтобы избежать осложнений или повторной травмы.

Именно поэтому Бражко, скорее всего, не сможет помочь Динамо в двух ближайших и чрезвычайно важных матчах чемпионата Украины. Речь идет о поединках 27-го и 28-го туров УПЛ против Шахтера, который состоится 3 мая, а также против ЛНЗ 9 мая. Потеря основного опорного хавбека перед такими встречами может существенно повлиять на баланс команды в центре поля, особенно с учетом турнирного веса этих матчей.

В этом контексте особое внимание привлекает ситуация с Николаем Михайленко. Для тренерского штаба Динамо важно понять, успеют ли клубные врачи подготовить его к ближайшим матчам, ведь именно он может стать одним из главных вариантов для замены в опорной зоне. Если Михайленко не наберет оптимальные кондиции вовремя, кадровая проблема в центре поля для киевлян может стать еще ощутимее.

Таким образом, даже относительно легкая травма Бражко создает для Динамо серьезный вызов накануне важного отрезка сезона. От того, как быстро команда найдет решение в середине поля и удастся ли восстановить других исполнителей, во многом будет зависеть готовность киевлян к ближайшим турам.