Павел Василенко

Вратарь Евгений Гриценко стал игроком Узгена, который выступает в чемпионате Кыргызстана. Об этом информирует пресс-служба клуба.

По данным портала Transfermarkt, контракт с 31-летним голкипером подписан сроком до 31 декабря 2026 года.

Гриценко был в системе донецкого Шахтера с 2007 по 2022 годы, а в сезоне 2018/19 выступал на правах аренды за Мариуполь. Он не сыграл ни одного официального матча за главные команды обоих коллективов. Голкипер покинул «горняков» летом 2022 года на правах свободного агента.

Позже Гриценко выступал за армянский Ван (с ноября 2022 по февраль 2023 года), откуда перешел в Равшан, с которым выиграл Суперкубок Таджикистана. В 2024 году стал лучшим вратарем таджикской Премьер-лиги.