Павел Василенко

Футбольный мир потрясла жуткая история с участием защитника Метца Тахириса душ Сантуша, который стал жертвой одной из самых страшных трагедий в истории Швейцарии. Французский футболист получил тяжёлые ожоги во время пожара в баре Le Constellation в Кран-Монтане, куда вернулся во второй раз – уже осознанно, рискуя собственной жизнью.

В новогоднюю ночь пожар, вспыхнувший в подвальном помещении из-за фейерверка, превратил заведение в смертельную ловушку. По официальным данным, погибли 40 человек, ещё 119 получили ранения. Душ Сантуш находился на первом этаже и сначала сумел выбраться из горящего помещения. Но, узнав, что его девушка осталась внутри, футболист без колебаний вернулся в огонь, пытаясь спасти её.

Этот поступок обошёлся ему чрезвычайно дорого. Игрока с серьёзными ожогами доставили в больницу в Германии. По словам агента Кристофа Ютто, у Тахириса обожжено около 30% тела, есть тяжёлая рана на затылке, а боль остаётся невыносимой. В то же время врачи фиксируют позитивную динамику – состояние лёгких улучшается, и угроза жизни уменьшается.

В Метце не скрывают эмоций. Тренер Стефан Ле Миньян назвал игрока образцовым профессионалом и выразил надежду, что он сможет вернуться на поле уже через несколько месяцев. На данный момент футбол для душ Сантуша отошёл на второй план – впереди тяжёлый путь физического и психологического восстановления.