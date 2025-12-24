Павел Василенко

Ужасная трагедия потрясла футбольный мир. На горнолыжном курорте Савин Кук в Черногории трагически погиб немецкий футболист Себастьян Гертнер – капитан команды ETSV Hamburg. При трагических обстоятельствах спортсмен сорвался в пропасть с высоты около 70 метров и погиб на месте происшествия, несмотря на оперативную работу спасательных служб.

По официальной информации клуба, инцидент произошел во время отдыха футболиста вместе с женой. Согласно данным СМИ, кресло подъемника, в котором находился Гертнер, внезапно оторвалось от троса, после чего мужчина упал на каменистую скалу.

Жена спортсмена получила серьезные травмы – у нее сломана нога. Ее немедленно доставили в больницу, угрозы жизни нет.

Гертнер начал футбольную карьеру в 2005 году в академии Штутгарта, где играл до 2012-го, однако в первой команде так и не дебютировал. В последующие годы он выступал за Шальке 04 II, ТСВ 1860 Мюнхен II и Эрцгебирге Ауэ.

С июля 2024 года Гертнер был игроком и капитаном ETSV Hamburg. В осенней части сезона он провел десять матчей и отдал одну результативную передачу.