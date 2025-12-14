В рамках 16-го тура чемпионата Франции состоялся матч между Мецем и ПСЖ, в котором парижский клуб под руководством Луиса Энрике одержал непростую победу со счетом 3:2.

В стартовом составе ПСЖ сыграл защитник сборной Украины Илья Забарный, который провел на поле все 90 минут. Французские СМИ оценили игру 23-летнего футболиста, отметив его недостатки в этом матче.