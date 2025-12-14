Во Франции оценили игру Забарного в матче против Меца
Украинец отыграл весь матч в составе ПСЖ
около 1 часа назад
В рамках 16-го тура чемпионата Франции состоялся матч между Мецем и ПСЖ, в котором парижский клуб под руководством Луиса Энрике одержал непростую победу со счетом 3:2.
В стартовом составе ПСЖ сыграл защитник сборной Украины Илья Забарный, который провел на поле все 90 минут. Французские СМИ оценили игру 23-летнего футболиста, отметив его недостатки в этом матче.
«Украинец провёл довольно посредственный матч. Хотя Забарный и не допустил фатальных ошибок, он не вселял особого доверия против Меца. Несмотря на надёжные передачи, бывший игрок Борнмута играл неуверенно в единоборствах, что является плохим качеством для защитника.
В результате Илья часто уступал сопернику в силовой борьбе. В некоторых эпизодах был слишком медленным и долго принимал решения, показав некоторые слабости, которые начинают проявляться всё больше и больше в последних матчах», – резюмировало издание Footmercato.
