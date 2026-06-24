Александр Сукманский

В третьем туре группы А чемпионата мира-2026 сборная Чехии встретится с одним из хозяев турнира — Мексикой. Матч пройдет на легендарном стадионе Ацтека, и для чехов он будет иметь решающее значение в борьбе за выход в плей-офф.

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После поражения от Южной Кореи и ничьей с Южной Африкой, команда Чехии подходит к заключительному туру с пониманием, что только победа, скорее всего, позволит ей продолжить выступление на турнире. В последний раз чехи не смогли выиграть ни одного матча группового этапа чемпионата мира еще в 1982 году.

Перед стартом финальной части мундиаля сборная Чехии демонстрировала результативную игру, забивая как минимум два мяча в каждом из пяти последних матчей. Если команде удастся вернуть эту эффективность в атаке, она сможет претендовать на первый выход в стадию плей-офф чемпионата мира с 1990 года.

Мексика свое задание уже выполнила. Благодаря победам над Южной Африкой и Южной Кореей хозяева турнира стали первой командой, которая досрочно гарантировала себе место в следующем раунде.

Одним из главных преимуществ команды Хавьера Агила была надежная игра в обороне. Мексиканцы еще не пропустили ни одного гола на турнире и имеют шанс провести три подряд сухих матча на чемпионате мира впервые с 1986 года, когда страна также принимала мундиаль.

Кроме того, Мексика может установить историческое достижение, впервые выиграв все три матча группового этапа чемпионата мира. Также команда продолжает серию без поражений на стадионе Ацтека в рамках мундиалей, которая составляет восемь матчей.

На чемпионатах мира соперники встретились лишь однажды. В 1962 году победу со счетом 3:1 одержала Мексика. В то же время последняя личная встреча команд в 2000 году завершилась победой Чехии — 2:1.

Среди статистических фактов стоит отметить, что в шести последних матчах Чехии забивали обе команды. Также чехи выиграли три последних матча чемпионатов мира против представителей КОНКАКАФ, забив в них 12 раз.

Мексика же только в одном из последних семи матчей чемпионата мира позволила обеим командам забить. Кроме того, в трех последних играх мундиалей против европейских сборных мексиканцы дважды сохранили свои ворота неприкосновенными.

Среди игроков, на которых стоит обратить внимание, — Владимир Цоуфал, который имеет три результативных действия в последних пяти официальных матчах за сборную Чехии, а также Хулиан Киньонес, автор первого гола Мексики на нынешнем чемпионате мира. На его счету десять результативных действий в девяти последних матчах за клуб и сборную.

В составе Чехии существуют опасения относительно готовности Давида Юрасека, тогда как у Мексики после дисквалификации возвращается Сесар Монтес.

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Эксперты GGBET оценивают шансы команд в матче Чехия — Мексика так: коэффициент на победу Чехии — 3.58, на победу Мексики — 1.93. Кто выйдет сильнее — выбирай свой вариант на ggbet.ua. Все будет GG!

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