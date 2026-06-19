Павел Василенко

Сборная Мексики одолела Южную Корею со счётом 1:0 во втором туре группового этапа чемпионата мира 2026 года.

Победу мексиканцам принёс гол Луиса Ромо на 50-й минуте. Футболист воспользовался ужасной ошибкой голкипера на выходе, который выпустил мяч в собственной штрафной площадке, и оставалось лишь отправить его в пустые ворота.

Мексика, занимающая первое место в группе, набрав шесть очков, уже обеспечила себе участие в 1/16 финала Мундиаля. При этом в конечном туре одного из хозяев форума уже не смогут сдвинуть с высшей ступеньки в квартете. 25 июня Мексика сыграет с Чехией.

Южная Корея идет второй в группе с тремя баллами. 25 июня корейцы будут противостоять Южной Африке.

ЧМ-2026, 2-й тур

Группа А

Мексика – Южная Корея – 1:0

Гол: Ромо, 50.