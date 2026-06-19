Определился первый участник плей-офф ЧМ-2026. Сборная Мексики обыграла Южную Корею
Исход поединка решил один мяч
около 7 часов назадПодписаться в
Сборная Мексики одолела Южную Корею со счётом 1:0 во втором туре группового этапа чемпионата мира 2026 года.
Победу мексиканцам принёс гол Луиса Ромо на 50-й минуте. Футболист воспользовался ужасной ошибкой голкипера на выходе, который выпустил мяч в собственной штрафной площадке, и оставалось лишь отправить его в пустые ворота.
Мексика, занимающая первое место в группе, набрав шесть очков, уже обеспечила себе участие в 1/16 финала Мундиаля. При этом в конечном туре одного из хозяев форума уже не смогут сдвинуть с высшей ступеньки в квартете. 25 июня Мексика сыграет с Чехией.
Южная Корея идет второй в группе с тремя баллами. 25 июня корейцы будут противостоять Южной Африке.
ЧМ-2026, 2-й тур
Группа А
Мексика – Южная Корея – 1:0
Гол: Ромо, 50.
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