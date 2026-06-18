Чехия упустила победу на последних минутах: сборная ЮАР вырвала ничью на ЧМ-2026
Команды расписали мировую
около 6 часов назадПодписаться в
Фото: Getty Images
На стадионе «Mercedes-Benz Stadium» в американской Атланте состоялся матч второго тура группы А чемпионата мира-2026, в котором встретились сборные Чехии и ЮАР.
Поединок завершился вничью со счетом 1:0. В дебюте игры забил полузащитник чехов Михал Садилек. Африканцы отыгрались благодаря пенальти – на 83-й минуте Тебохо Мокоена пробил точно.
Сборная Чехии набрала одно очко и занимает третье место в группе А, команда ЮАР – четвертое (1 балл).
В третьем туре подопечные Мирослава Коубека сыграют с Мексикой, а африканцы встретятся с Южной Кореей.
ЧМ-2026, 2-й тур
Группа А
Чехия – ЮАР – 1:1
Голы: Садилек, 6 – Мокоена, 83 (пен).
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