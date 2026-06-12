Александр Сукманский

Долгожданное возвращение сборной Чехии на чемпионат мира состоится в Сапопане, где команда сыграет против одного из лидеров азиатского футбола – Южной Кореи – во втором матче группы А.

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Южная Корея уверенно прошла квалификацию к ЧМ-2026, став единственной сборной, которая не потерпела ни одного поражения в течение двух раундов отбора в Азии. На счету команды 11 побед и пять ничьих. Благодаря этому корейцы стали первой азиатской сборной, которая сыграет на 12 чемпионатах мира.

Для команды Хон Мён Бо это будет уже 11-й подряд мундиаль. Наставник проводит второй период работы со сборной после того, как оставил пост после неудачного выступления на ЧМ-2014.

Чехия сыграет на чемпионате мира как независимое государство лишь во второй раз в истории. Предыдущее выступление команды на мундиале состоялось в 2006 году и завершилось на групповом этапе.

Путь чехов к финальной части турнира был непростым. Томаш Соучек потерял капитанскую повязку после инцидента после матча с Гибралтаром, а главный тренер Иван Гашек оставил свою должность после поражения от Фарерских островов. Его преемник Мирослав Коубек вывел команду на чемпионат мира через два раунда плей-офф, где чехи в серии пенальти победили Ирландию и Данию.

Предстоящий матч станет первой официальной встречей между сборными. В последний раз команды играли между собой в товарищеском матче в 2016 году, когда победу со счетом 2:1 отпраздновала Южная Корея.

Среди статистических показателей стоит отметить, что в 14 из последних 15 матчей Южной Кореи забивала лишь команда-победитель. В то же время 12 из 13 последних голов корейцев на чемпионатах мира были забиты после перерыва.

Все пять последних матчей Чехии завершались с тремя или более голами, а во время европейской квалификации команда забила 11 мячей после стандартных положений – больше всего среди всех участников отбора УЕФА.

Лидером атак корейцев остается Сон Хын Мин, который отличился десятью голами в квалификации. В составе Чехии главной угрозой является Патрик Шик, который стал лучшим бомбардиром команды в отборе с пятью мячами.

Перед стартом турнира Южная Корея следит за состоянием здоровья Ли Те Сока и Чжун Хо Бе, тогда как сборная Чехии подходит к матчу без кадровых потерь.

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