Александр Сукманский

Чемпионат мира по футболу 2026 года откроется матчем между сборными Мексики и Южно-Африканской Республики. Матч группы А станет особенным, ведь впервые в истории мундиалей стартовая игра турнира повторит матч-открытие одного из предыдущих мировых первенств.

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Ровно 16 лет назад Мексика и ЮАР встречались в первом матче чемпионата мира 2010 года в Йоханнесбурге. Тогда хозяева турнира открыли счет благодаря голу Сифиве Тшабалалы, а мексиканцы ответили мячом Рафаэля Маркеса. Встреча завершилась вничью 1:1.

На этот раз именно Мексика откроет самый большой чемпионат мира в истории. Турнир впервые пройдет с участием 48 сборных и будет состоять из 104 матчей.

Мексиканская команда считается одним из фаворитов группы А. Сборная не проигрывает в стартовых матчах чемпионатов мира с 1994 года, одержав пять побед и дважды сыграв вничью. Кроме того, мексиканцы подходят к турниру с серией из восьми матчей без поражений, в шести из которых сумели сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Южно-Африканская Республика сыграет на чемпионате мира в четвертый раз и впервые после домашнего мундиаля 2010 года. Команда квалифицировалась на турнир, заняв первое место в своей отборочной группе.

Накануне старта соревнований обе сборные избежали новых кадровых потерь. Ожидается, что защитник ЮАР Обри Модиба будет готов к матчу после восстановления от повреждения задней поверхности бедра.

Матч между Мексикой и ЮАР состоится 11 июня и станет первым из 104 матчей чемпионата мира-2026. Начало игры – в 22:00.

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