Сергей Разумовский

В 1/32 финала Кубка английской лиги Челси и Фулхэм успешно прошли дальше. Лондонские клубы одержали уверенные победы над Лутоном и Уимблдоном соответственно и продолжат борьбу за трофей.

Челси на собственном поле без особых трудностей обыграл Лутон со счётом 2:0. Команда действовала активнее на протяжении всего матча, создавала больше моментов и не позволила сопернику серьёзно угрожать своим воротам.

Счёт открыл нападающий «синих» Велбек. Для 35-летнего новичка Челси этот гол стал дебютным в составе лондонской команды. Форвард воспользовался возможностью после перерыва и вывел хозяев вперёд на 50-й минуте.

Окончательный счёт встречи был установлен на 79-й минуте. Защитник Лутона Одоффин срезал мяч в собственные ворота, после чего Челси получил комфортное преимущество и уверенно довёл матч до победы.

Украинский вингер Михаил Мудрик не попал в заявку Челси на этот поединок. Ранее его связывали с возможным переходом в Лидс, который станет следующим соперником лондонцев в Кубке английской лиги.

Фулхэм также не оставил шансов своему сопернику. В домашнем матче лондонцы разгромили Уимблдон со счётом 3:0. Хозяева решили судьбу встречи ещё до перерыва, забив два мяча в течение нескольких минут.

На 37-й минуте результативным ударом отметился Смит-Роу. Вскоре преимущество Фулхэма увеличил Муниз, который забил второй гол своей команды на 42-й минуте.

Во втором тайме на поле вышел бывший вингер Шахтёра Кевин. Украинским болельщикам он известен по выступлениям в донецком клубе, а теперь продолжает карьеру в английском футболе в составе Фулхэма.

Третий мяч лондонцы забили уже в добавленное время. На 93-й минуте отличился Гонсало Гарсия, который недавно перешёл в Фулхэм из мадридского Реала. Для нападающего это уже второй результативный матч подряд, что свидетельствует о его удачном старте в новой команде.

По итогам жеребьёвки 1/16 финала Фулхэм встретится с Вест Хэмом. Челси ожидает матч против Лидса.

Кубок английской лиги. Полуфинал, ответный матч

Челси – Лутон 2:0

Голы: Велбек, 50, Одоффин, 79 (автогол)

Челси: Пендерс, Гюсто (Гато, 67), Ачемпонг, Лакруа, Чаваррия, Джеймс (Нету, 67), Барко, Эстеван (Гиттенс, 80), Палмер, Роджерс (Лавия, 68), Велбек (Педро, 73)

Лутон: Кили, Эшби, Одоффин, Джонстон, Джонсон, Бенагр (Джонс, 61), Кодуа (Ричардс, 46), Уолш, Палмер (Коул, 78), Лоуренс (Фокс, 61), Маршалл (Веллс, 78)

Предупреждения: Джонсон (56)

Фулхэм – Уимблдон 3:0

Голы: Смит-Роу, 37, Муниз, 42, Гонсало Гарсия, 90+3