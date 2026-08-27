Челси и Фулхэм прошли дальше в Кубке английской лиги. Сыграли ли Мудрик и Кевин?
В 1/32 финала турнира победы праздновали команды двух экс-вингеров Шахтера
В 1/32 финала Кубка английской лиги Челси и Фулхэм успешно прошли дальше. Лондонские клубы одержали уверенные победы над Лутоном и Уимблдоном соответственно и продолжат борьбу за трофей.
Челси на собственном поле без особых трудностей обыграл Лутон со счётом 2:0. Команда действовала активнее на протяжении всего матча, создавала больше моментов и не позволила сопернику серьёзно угрожать своим воротам.
Счёт открыл нападающий «синих» Велбек. Для 35-летнего новичка Челси этот гол стал дебютным в составе лондонской команды. Форвард воспользовался возможностью после перерыва и вывел хозяев вперёд на 50-й минуте.
Окончательный счёт встречи был установлен на 79-й минуте. Защитник Лутона Одоффин срезал мяч в собственные ворота, после чего Челси получил комфортное преимущество и уверенно довёл матч до победы.
Украинский вингер Михаил Мудрик не попал в заявку Челси на этот поединок. Ранее его связывали с возможным переходом в Лидс, который станет следующим соперником лондонцев в Кубке английской лиги.
Фулхэм также не оставил шансов своему сопернику. В домашнем матче лондонцы разгромили Уимблдон со счётом 3:0. Хозяева решили судьбу встречи ещё до перерыва, забив два мяча в течение нескольких минут.
На 37-й минуте результативным ударом отметился Смит-Роу. Вскоре преимущество Фулхэма увеличил Муниз, который забил второй гол своей команды на 42-й минуте.
Во втором тайме на поле вышел бывший вингер Шахтёра Кевин. Украинским болельщикам он известен по выступлениям в донецком клубе, а теперь продолжает карьеру в английском футболе в составе Фулхэма.
Третий мяч лондонцы забили уже в добавленное время. На 93-й минуте отличился Гонсало Гарсия, который недавно перешёл в Фулхэм из мадридского Реала. Для нападающего это уже второй результативный матч подряд, что свидетельствует о его удачном старте в новой команде.
По итогам жеребьёвки 1/16 финала Фулхэм встретится с Вест Хэмом. Челси ожидает матч против Лидса.
Кубок английской лиги. Полуфинал, ответный матч
Челси – Лутон 2:0
Голы: Велбек, 50, Одоффин, 79 (автогол)
Челси: Пендерс, Гюсто (Гато, 67), Ачемпонг, Лакруа, Чаваррия, Джеймс (Нету, 67), Барко, Эстеван (Гиттенс, 80), Палмер, Роджерс (Лавия, 68), Велбек (Педро, 73)
Лутон: Кили, Эшби, Одоффин, Джонстон, Джонсон, Бенагр (Джонс, 61), Кодуа (Ричардс, 46), Уолш, Палмер (Коул, 78), Лоуренс (Фокс, 61), Маршалл (Веллс, 78)
Предупреждения: Джонсон (56)
Фулхэм – Уимблдон 3:0
Голы: Смит-Роу, 37, Муниз, 42, Гонсало Гарсия, 90+3