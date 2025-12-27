Павел Василенко

Челси планирует расстаться с Рахимом Стерлингом уже в январе, однако этот процесс оказался значительно сложнее, чем ожидали на «Стэмфорд Бридж». Лондонский клуб готов пойти на расставание с вингером, но сам футболист не намерен уступать в ключевом вопросе.

Еще несколько лет назад Стерлинг был одним из самых ярких игроков Англии, однако заключительный этап его карьеры превратился в резкий спад. Под руководством Энцо Марески он фактически выпал из обоймы Челси и не принимает участия в официальных матчах.

Стерлинг присоединился к Челси в 2022 году, перейдя из Манчестер Сити за 56 миллионов евро. Однако на «Стэмфорд Бридж» он так и не смог повторить свой уровень времен работы с Хосепом Гвардиолой. Прошлый сезон англичанин провел в аренде в Арсенале, а теперь, по информации The Times, клуб хочет окончательно избавиться от него зимой.

Главным препятствием остается контракт футболиста. Стерлинг получает около 370 тысяч евро в неделю и на данный момент тренируется индивидуально. Он не готов отказываться от этой зарплаты и выдвигает собственные условия для возможного перехода.

Футболист соглашается лишь на аренду и исключительно в клубы из Лондона. Причина – семейные обстоятельства: его семья проживает в столице, и Стерлинг не хочет нарушать стабильность вне поля.

В Лондоне достаточно потенциальных вариантов в Английской Премьер-лиге. Среди клубов, которые теоретически могут заинтересоваться игроком, называют Арсенал, Брендфорд, Кристал Пэлас, Фулхэм, Тоттенхэм и Вест Хэм. Вместе с тем остается вопрос, кто из них готов взять на себя финансовые требования футболиста, который не выходил на поле с 25 мая.