Павел Василенко

Вингер Челси Рахим Стерлинг, который зарабатывает колоссальные 380 тысяч евро в неделю, ныне оказался в полной изоляции. Бывший лидер сборной Англии, второй по зарплате в лондонском клубе, больше не тренируется с первой командой. В посте в Instagram он опубликовал фото с пустого тренировочного поля с подписью «тренировка» и несколькими символами одиночества.

Этот снимок стал символом новой реальности игрока, который еще недавно был звездой, а сегодня – вне команды.

Главный тренер Челси Энцо Мареска придерживается строгой политики: если игрок не входит в планы, ему закрыт доступ к первой команде. Стерлинг, вместе с Вейгой, Датро Фофаной и Акселем Дисаси, теперь тренируется в отдельной зоне тренировочного центра в Кобхэме – вдали от глаз тренерского штаба и партнеров.

Мареска не оставил никакого пространства для двусмысленности:

«С начала сезона я не видел ни одного из них в команде. Они тренируются на другом поле, в другое время», – заявил он.

А на прямой вопрос, есть ли шанс на возвращение: «С нами? Нет».

Несмотря на заинтересованность со стороны таких клубов, как Бавария и Наполи, трансфер Стерлинга так и не состоялся. Основной причиной стала его зарплата, которую потенциальные покупатели считали непосильной. Он также не выразил желания покидать Англию или присоединяться к клубам из Саудовской Аравии.

Таким образом, один из самых известных английских футболистов оказался в вакууме – без матчей, без команды, без четкого будущего. Одиночество, но все еще официально часть Челси, Стерлинг переживает самый темный период своей карьеры.