Александр Сукманский

Челси стоит перед почти невозможной задачей в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против действующего чемпиона ПСЖ: необходимо отыграть дефицит в три гола после поражения 2:5 в первом матче.

Форма «синих» далека от идеальной: команда выиграла лишь одну из последних шести матчей в основное время (2 ничьи, 3 поражения), включая домашнее поражение 0:1 от Ньюкасла на выходных. Это поражение существенно снизило шансы на топ-4 в АПЛ, но теперь Челси придется быстро забыть о нем. Команда пытается стать лишь второй в истории Лиги чемпионов, кто отыграет трехголевый дефицит в первом матче против действующего чемпиона. Opta оценивает шансы прохода лишь в 7%. Кроме того, Челси проиграл три последних плей-офф матча Лиги чемпионов, так что избежать четырех подряд поражений в нокаут-раундах стало бы уже достижением.

ПСЖ контролирует ситуацию в противостоянии. Парижане получили выходной в Лиге 1, так что подойдут к игре свежими. На выходных их конкуренты за титул Ланс потеряли очки, что еще больше укрепило позиции команды Луиса Энрике. ПСЖ может выбить английский клуб в четвертом плей-офф раунде подряд. В последних пяти выездных официальных матчах парижане одержали 4 победы при одном поражении. Под руководством Энрике ПСЖ выиграл 10 из 15 плей-офф матчей Лиги чемпионов и стремится стать первой командой со времен Реала 2017/18, которая защитит титул чемпиона.

История противостояний: Челси не побеждал ПСЖ в последних пяти матчах Лиги чемпионов (2 ничьи, 3 поражения). ПСЖ не проигрывает английским клубам в последних пяти встречах в Лиге чемпионов (4 победы, 1 ничья) и может продолжить серию до шести матчей – впервые в истории.

Горячая статистика

6 из последних 7 матчей Челси в Лиге чемпионов завершились с более чем 2.5 голами.

Лишь в одном из последних 6 домашних матчей Лиги чемпионов Челси обе команды забивали.

В 9 из последних 10 матчей ПСЖ в Лиге чемпионов забивали обе команды.

В 8 из 11 еврокубковых матчей ПСЖ этого сезона голы забивали после 70-й минуты.

Ключевые игроки

Энцо Фернандес забил в первом матче – 5 из его последних 6 голов за «Челси» приходятся на второй тайм.

Усман Дембеле любит забивать в Англии: открыл счет в выездных матчах против Арсенала и Ливерпуля в прошлом сезоне.

Кадровая ситуация

Для Леви Колвилла возвращение после травмы может прийти слишком рано. У ПСЖ не сыграет Фабиан Руис.

Матч состоится на «Стэмфорд Бридж».

