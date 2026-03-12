Денис Седашов

В Париже состоялся первый поединок плей-офф Лиги чемпионов между ПСЖ и Челси. Встреча завершилась победой хозяев.

Счёт в матче открыли парижане на 10-й минуте — после передачи Жуана Невеша отличился Брэдли Баркола. На 28-й минуте Челси сравнял счёт благодаря удару Мало Густо. До перерыва ПСЖ снова вышел вперед — на 40-й минуте гол забил Усман Дембеле.

Во втором тайме лондонцы во второй раз восстановили паритет на 57-й минуте усилиями Энцо Фернандеса. Однако в заключительной части игры ПСЖ забил трижды. На 74-й минуте Витинья воспользовался ошибкой вратаря Филиппа Йоргенсена, а на 86-й и 94-й минутах Хвича Кварацхелия оформил дубль, установив окончательный результат — 5:2.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

ПСЖ — Челси — 5:2

Голы: Баркола, 10, Дембеле, 40, Витинья, 74, Кварацхелия, 86, 90+4 — Густо, 28, Фернандес, 57

The defending champions score five in Paris 🖐️#UCL pic.twitter.com/yCVDnWGkH2 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 11, 2026

Ответный матч состоится 17 марта.

