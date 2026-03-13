Барселона может подписать вингера Челси за 60 млн евро
Испанский клуб заинтересовался Педру Нету
около 2 часов назад
Барселона рассматривает вингера Челси Педру Нету как один из вариантов для усиления атакующей линии.
По информации Mundo Deportivo, в каталонском клубе планируют усилить состав сразу на нескольких позициях — центрального нападающего, центрального защитника и крайнего полузащитника.
Он отмечается универсальностью, так как может действовать на обоих флангах атаки.
В нынешнем сезоне Педру Нету провел 42 матча во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал шесть результативных передач. Его контракт с Челси действует до лета 2031 года, а рыночная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, оценивается в 60 миллионов евро.
