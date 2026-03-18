Челси потерпел сокрушительное поражение от действующего чемпиона Лиги чемпионов ПСЖ в ответном матче 1/8 финала – 0:3 на своем поле (2:8 по сумме двух матчей). Это самое большое поражение «синих» в двухматчевом еврокубковом противостоянии.

Гости открыли счет уже на 6-й минуте: Хвича Кварацхелия воспользовался нерешительностью Мамаду Сарра и низом левой ногой пробил в ворота. На 14-й минуте Брэдли Баркола удвоил преимущество – после потери Моизеса Кайседо в центре поля француз принял мяч слабейшей левой, а затем полулётом отправил его в верхний угол.

После этого судьба противостояния была решена. Во втором тайме Лиам Росеньор заменил ключевых игроков – Коула Палмера, Энцо Фернандеса и Жоао Педро, – а на 70-й минуте 19-летний Сенни Майулу красивым ударом из-за пределов штрафной забил третий гол.

Во время матча болельщики Челси скандировали в поддержку бывшего владельца Романа Абрамовича (несмотря на рекордный штраф Премьер-лиги £10,75 млн за скрытые платежи агентам свыше £47 млн), а также критиковали нынешнее руководство.

В концовке защитник Трево Чалоба получил травму и был вынесен на носилках – Челси доигрывал в меньшинстве.

ПСЖ вышел в четвертьфинал, где сыграет с победителем пары Ливерпуль - Галатасарай (турки ведут 1:0 перед ответной игрой на «Энфилде»).