Павел Василенко

Коул Палмер продолжает писать собственную историю в Английской Премьер-лиге и одновременно переписывает клубные рекорды Челси. В субботнем матче против Вулвергемптона английский полузащитник оформил хет-трик и стал главным героем победы лондонцев со счетом 3:1.

Это выступление сделало Палмера уникальным: он стал первым футболистом в истории высшего дивизиона Англии, которому удалось трижды оформить хет-трик еще в первом тайме разных матчей. В общей сложности на его счету уже четыре хет-трика в АПЛ – больше, чем у легенд «Челси» Дидье Дрогба, Джимми Флойда Хассельбайнка и Фрэнка Лэмпарда, которые остановились на отметке в три.

В поединке с Вулвергемптоном Палмер дважды реализовал пенальти, а третий мяч забил ударом из пределов штрафной площадки, продемонстрировав хладнокровие и высокое мастерство в решающие моменты.

После игры англичанин остался сдержанным в оценках собственного достижения.

«Приятно заработать три очка и забить несколько голов. Мы хорошо провели первый тайм, хотя после перерыва игра была менее яркой. Лично для меня важно помогать команде. Я не слишком сосредотачиваюсь на рекордах, но когда узнаешь о них – это, конечно, приятно», – сказал Палмер.

На данный момент Челси занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, имея 43 очка и сохраняя шансы на борьбу за зону Лиги чемпионов.