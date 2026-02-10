Челси ведет скрытые переговоры о возможном переходе форварда Атлетико Хулиана Альвареса, сообщает журналист ESPN Хорхе Баравалле. Английский клуб активно работает над трансфером в кулуарах, стараясь укрепить свои позиции.

Будущее 26-летнего аргентинца станет одной из главных тем летнего трансферного окна. За Альваресом следят несколько ведущих клубов Европы, включая Барселону и Арсенал, которые внимательно отслеживают развитие ситуации.

По предварительным данным, стоимость потенциальной сделки может превысить 100 миллионов фунтов стерлингов, что сделает переход одним из самых дорогих летних трансферов.

Ранее сообщалось, что хавбек Челси раздумывает о выходе из лондонского клуба.