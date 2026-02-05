Павел Василенко

Еще чуть больше года назад Джон Дуран считался одним из самых перспективных нападающих Английской Премьер-лиги. Колумбиец выступал за Астон Виллу, стоил десятки миллионов евро и имел репутацию игрока большого будущего. Сегодня же его карьера делает резкий и скандальный вираж – в направлении российского чемпионата.

В 2023 году бирмингемцы приобрели Дурана менее чем за 30 миллионов евро, заключив, как казалось тогда, одну из лучших сделок на рынке. Уже в начале 2025 года нападающего продали в Аль-Наср за впечатляющие 77 миллионов евро. Однако в Саудовской Аравии колумбиец так и не смог закрепиться.

Всего за полгода его отдали в аренду в турецкий Фенербахче. Но и там Дуран не стал лидером: 21 матч, пять голов и три результативные передачи – показатели, которые не оправдали ожиданий ни клуба, ни самого игрока.

Теперь форвард снова меняет команду – и это решение уже вызвало волну критики. По информации журналиста Санти Ауни, Джон Дуран согласился на аренду в санкт-петербургский Зенит. На фоне полномасштабной агрессии России против Украины и массового оттока легионеров из РПЛ этот трансфер выглядит особенно резонансно.

Сообщается, что колумбиец уже направляется в Россию, а официальное оформление сделки – лишь вопрос времени.