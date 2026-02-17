Павел Василенко

Нападающий Челси Николас Джексон летом вернется в Лондон, завершив арендное соглашение с Баварией. Об этом сообщает The Times. Сенегальский форвард не смог выполнить условия, необходимые для активации пункта обязательного выкупа, поэтому мюнхенцы не планируют продолжать сотрудничество.

24-летний Джексон провел за Баварию 22 матча во всех турнирах текущего сезона, отметившись пятью забитыми мячами. Однако лишь в семи поединках он находился на поле как минимум 45 минут – именно этот показатель был ключевым для запуска опции выкупа. По условиям контракта, чтобы трансфер стал постоянным, нападающий должен был сыграть 40 таких матчей, что оказалось недостижимой задачей.

Прошлым летом мюнхенский клуб уже выложил за аренду Джексона 14,3 миллиона фунтов стерлингов. Окончательная стоимость трансфера оценивалась еще в 56,2 миллиона, однако в Баварии не видят смысла пересматривать договоренности или вести новые переговоры с Челси.

Таким образом, форвард почти наверняка вернется на «Стэмфорд Бридж» летом, где тренерский штаб синих получит дополнительную опцию в атаке. Для самого Джексона это шанс перезапустить карьеру после неоднозначного периода в Германии и доказать свою ценность в составе лондонского гранда.