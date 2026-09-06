Чемпионство не светит: дебют Цыганкова не спас Аякс от поражения ПСВ (видео)
Украинец впервые вышел на поле в футболке амстердамского клуба
В пятом туре нидерландской Эредивизи Аякс дома проиграл ПСВ – 1:3. Для украинских болельщиков главным событием стал дебют Виктора Цыганкова за амстердамцев в новом сезоне.
Вингер вышел на поле на 61-й минуте. За отведенное время Цыганков нанес один удар по воротам, сделал 27 касаний, два из них – в штрафной площади соперника. Точность передач украинца составила 79 процентов – 15 из 19. Также он выполнил одну ключевую передачу и выиграл одно из четырех единоборств. Оценка FlashScore – 6,6 балла.
ПСВ активнее начал встречу и открыл счет на 16-й минуте. Рикардо Пепи воспользовался навесом партнера и головой пробил под перекладину. Аякс постепенно перехватил инициативу, и его давление завершилось голом Толуваласе Арокодаре, который восстановил равновесие.
Еще до перерыва гости снова вышли вперед. Лутшарель Геертрейда удачно сыграл после подачи углового и мощным ударом поразил ворота амстердамцев. После перерыва хозяева владели преимуществом, но защита ПСВ не позволила им сравнять счет.
Цыганков был активен в первом матче сезона, однако результативными действиями не отметился. В компенсированное время Эсмир Байрактаревич забил третий гол ПСВ и установил окончательный счет – 3:1.
ПСВ набрал 13 очков и возглавил таблицу Эредивизи. Именно эйндговенский клуб является будущим соперником Шахтера в основном этапе Лиги чемпионов. Аякс имеет семь баллов и занимает пятое место, а АЗ отстает от лидера на одно очко и имеет матч в запасе.
Чемпионат Нидерландов, пятый тур
Аякс – ПСВ 1:3
Голы: Арокодаре, 37 – Пепи, 16, Геертрейда Л., 46, Байрактаревич, 90+2
Аякс: тер Штеген, Гааей, Боувман (Керер, 85), Баас, Каю Энрике; Классен (Маркос Леонардо, 54), Мокио (Уазан, 73); Брандт, Бергейс (Цыганков, 61), Глух (Амрабат, 54); Арокодаре (Дольберг, 61).
ПСВ: Коварж, Дест, Геертрейда (Фламинго, 73), Обиспо, Мауро Жуниор (Костич, 73); Сано, Фернандес (Ваннер, 46); Перишич (Байрактаревич, 63), Тил, ван Боммел; Пепи (Мейнанс, 63).
Предупреждения: Сано (23), Фернандес (45+1), Костич (80), ван Боммел (82), Классен (82)