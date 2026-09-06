Вингер вышел на поле на 61-й минуте. За отведенное время Цыганков нанес один удар по воротам, сделал 27 касаний, два из них – в штрафной площади соперника. Точность передач украинца составила 79 процентов – 15 из 19. Также он выполнил одну ключевую передачу и выиграл одно из четырех единоборств. Оценка FlashScore – 6,6 балла.

ПСВ активнее начал встречу и открыл счет на 16-й минуте. Рикардо Пепи воспользовался навесом партнера и головой пробил под перекладину. Аякс постепенно перехватил инициативу, и его давление завершилось голом Толуваласе Арокодаре, который восстановил равновесие.

Еще до перерыва гости снова вышли вперед. Лутшарель Геертрейда удачно сыграл после подачи углового и мощным ударом поразил ворота амстердамцев. После перерыва хозяева владели преимуществом, но защита ПСВ не позволила им сравнять счет.

Цыганков был активен в первом матче сезона, однако результативными действиями не отметился. В компенсированное время Эсмир Байрактаревич забил третий гол ПСВ и установил окончательный счет – 3:1.

ПСВ набрал 13 очков и возглавил таблицу Эредивизи. Именно эйндговенский клуб является будущим соперником Шахтера в основном этапе Лиги чемпионов. Аякс имеет семь баллов и занимает пятое место, а АЗ отстает от лидера на одно очко и имеет матч в запасе.