Черноморец официально подписал бывшего игрока Кривбасса
Футболист с лета был без команды
11 минут назад
Фото - ФК Кривбасс
Левый вингер Максим Луньов – игрок одесского Черноморца. Об этом сегодня сообщила пресс-служба «моряков».
«Желаем Максиму быстро адаптироваться в команде, ярких матчей в чёрно-синей футболке и много результативных действий. Добро пожаловать в семью Черноморца!» – говорится в сообщении одесского клуба.
На какой срок подписано соглашение, неизвестно.
Последним клубом Луньова был Кривбасс, который он покинул летом этого года.
Черноморец после 13 туров имеет в активе 31 зачётный балл и занимает вторую строчку в турнирной таблице Первой лиги. Отставание одесситов от черновицкой Буковины составляет четыре очка.