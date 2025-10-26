Сергей Стаднюк

Завершились все матчи игрового дня воскресенья, 26 октября в 13-м туре украинской Первой лиги.

Металлист и Ворскла поделили очки. Уже на 5-й минуте Тепляков открыл счет. Но после перерыва полтавчане, которые переживают перестройку, все же смогли отыграться. На 63-й минуте Чидомере сравнял, забив в ворота своего бывшего клуба. Финальный свисток зафиксировал ничью.

Левый Берег и Черноморец также заключили мировую 1:1. Кияне повели уже на 25-й минуте после точного удара Воробчака, но еще до перерыва одесситы сравняли голом Ракицкого под конец 45-минутки. После перерыва фатальным для победных амбиций стало удаление Аниагбосо на 48-й минуте. «Лебеди» не забили еще один, но и для «моряков» потеря очков стала третьей в последних четырех турах.

Черноморец набрал 31 очко и уже на четыре балла отстал от лидера Буковины. Левый Берег (23) – пятый, Ворскла (13) – девятая, Металлист (12) – 11-й.

Первая лига, 13-й тур

Металлист – Ворскла 1:1

Голы: Тепляков, 5 – Чидомере, 63

Левый Берег – Черноморец 1:1

Голы: Воробчак, 25 – Ракицкий, 38

Удаление: Аниагбосо, 48