Буковина потирает руки! Черноморец снова не победил, Ворскла не смогла одолеть Металлист.
У одесситов всего одна победа в четырех последних турах Первой лиги
41 минуту назад
Завершились все матчи игрового дня воскресенья, 26 октября в 13-м туре украинской Первой лиги.
Металлист и Ворскла поделили очки. Уже на 5-й минуте Тепляков открыл счет. Но после перерыва полтавчане, которые переживают перестройку, все же смогли отыграться. На 63-й минуте Чидомере сравнял, забив в ворота своего бывшего клуба. Финальный свисток зафиксировал ничью.
Левый Берег и Черноморец также заключили мировую 1:1. Кияне повели уже на 25-й минуте после точного удара Воробчака, но еще до перерыва одесситы сравняли голом Ракицкого под конец 45-минутки. После перерыва фатальным для победных амбиций стало удаление Аниагбосо на 48-й минуте. «Лебеди» не забили еще один, но и для «моряков» потеря очков стала третьей в последних четырех турах.
Черноморец набрал 31 очко и уже на четыре балла отстал от лидера Буковины. Левый Берег (23) – пятый, Ворскла (13) – девятая, Металлист (12) – 11-й.
Первая лига, 13-й тур
Металлист – Ворскла 1:1
Голы: Тепляков, 5 – Чидомере, 63
Левый Берег – Черноморец 1:1
Голы: Воробчак, 25 – Ракицкий, 38
Удаление: Аниагбосо, 48