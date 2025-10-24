Сергей Стаднюк

В 13-м туре украинской Первой лиги черновицкая Буковина дома принимала ЮКСА – соперника, которого в прошлом сезоне обыгрывала дважды с общим счетом 5:0. И в этот раз команда Сергея Шищенко уверенно победила 4:1 и продолжила победную серию в чемпионате до 11 матчей.

Хозяева начали активно: шансы имели Кожушко, Груша, Бойчук и Дахновский, а на 17-й минуте Груша ассистировал Підлепенцу. На 43-й Пеньков потянул удар Икару под перекладину после углового, и контратака завершилась голом Кожушка.

После перерыва ЮКСА сократила отставание с пенальти, заработанного после игры рукой Груши. 11-метровый уверенно реализовал Венди. Но в дальнейшем Бойчук и Тищенко заставляли работать Баранцова, а на 88-й минуте Андрейчук замкнул навес Тищенко. Перед финальным свистком Балаба срезал мяч в собственные ворота — 4:1.

Буковина набрала 35 очков и оторвалась во главе Первой лиги от Черноморца на пять баллов. Однако у конкурента за чемпионство есть матч в запасе.

Первая лига, 13-й тур

Буковина – ЮКСА 4:1

Голы: Підлепенець, 17, Кожушко, 44, Андрейчук, 88, Балаба, 90+4 (автогол) – Венди, 56 (пен.)

Буковина: Пеньков, Стасюк, Карась, Безуглый, Саков, Витенчук, Груша (Тищенко, 63), Бойчук, (Андрейчук, 73), Підлепенець (Шинкаренко, 73), Дахновский (Келевий, 90+1), Кожушко (Плакса, 46).

ЮКСА: Баранцов, Поправка, Балаба, Ситников, Киреев, Жданович, Евдокимов (Сидоренко, 21), Лебедев (Петрук, 21; Жеребецкий, 80), Икару (Венделл, 64), Пабло Кастро, Венди.

Предупреждения: Киреев (26), Сидоренко (38), Ситников (60), Жеребецкий (82), Жданович (85), Венделл (87)