Павел Василенко

Кадровая лихорадка в Ноттингем Форест продолжается. Sky Sports сообщает о назначении португальского специалиста Витора Перейры, который стал уже четвёртым главным тренером команды в этом сезоне. Он заменил Шона Дайча, чья работа была прекращена после очередного неудачного результата.

Фатальной для Дайча стала безголевая ничья дома против Вулверхэмптона – команды, которая уверенно замыкает турнирную таблицу АПЛ. Иронично, что именно «Вулвз» начинали сезон под руководством Перейры, но расстались с ним в ноябре, несмотря на то, что ранее португалец уже спасал клуб от вылета.

57-летний наставник не является новым лицом для владельца Ноттингем Форест Эвангелоса Маринакиса. Ранее они уже работали вместе в Олимпиакосе, что может сыграть на пользу Перейре. В то же время Маринакис хорошо известен своей нетерпеливостью: до Дайча в этом сезоне команду уже возглавляли Анже Постекоглу и Нуну Эшпириту Санту.

Впереди Ноттингем ожидает матч плей-офф Лиги Европы против Фенербахче, но главная задача нового тренера – сохранить прописку в Английской Премьер-лиге. До завершения сезона осталось 12 туров, а преимущество над зоной вылета составляет всего три очка.