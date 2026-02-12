Ноттингем Форест уволил главного тренера
Шон Дайч покинул «лесников»
около 3 часов назад
Шон Дайч/фото: Ноттингем Форест
Английский Ноттингем Форест официально сообщил о прекращении сотрудничества с главным тренером Шоном Дайчем.
«Мы хотели бы поблагодарить Шона и его сотрудников за их усилия во время работы в Клубе и пожелать им удачи в будущем. В настоящее время мы не будем делать дальнейших комментариев», – отмечается в официальном заявлении клубной пресс-службы.
Специалист возглавлял команду лишь четыре месяца. В сезоне АПЛ 2025/26 Ноттингем Форест под его руководством занимает 17-е место в турнирной таблице, имея в активе 27 очков после 26 сыгранных матчей чемпионата Англии.
Ранее стало известно, когда Ноттингем Форест перестал рассчитывать на Зинченко.