Ноттингем Форест изменил главного тренера в третий раз за сезон
Лесники уволили Шона Дайча
около 1 часа назад
Ноттингем Форест официально объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Шоном Дайчем. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте английского клуба.
Футбольный клуб Ноттингем Форест официально подтверждает, что Шон Дайч уволен с должности главного тренера. Мы хотели бы поблагодарить Шона и его тренерский штаб за работу в клубе и пожелать им всего наилучшего в будущем. На данный момент дополнительных комментариев не будет, говорится в заявлении на официальном сайте Ноттингем Форест.
Таким образом, Дайч стал уже третьим наставником, который покинул клуб в течение текущего сезона. Ранее руководство "лесников" прекратило сотрудничество с Нуну Эшпириту Санту и Ангелосом Постекоглу.
В настоящее время Ноттингем Форест находится на 17 месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги, продолжая борьбу за сохранение прописки в элите.
