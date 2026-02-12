Ноттингем Форест официально объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Шоном Дайчем. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте английского клуба.

Футбольный клуб Ноттингем Форест официально подтверждает, что Шон Дайч уволен с должности главного тренера. Мы хотели бы поблагодарить Шона и его тренерский штаб за работу в клубе и пожелать им всего наилучшего в будущем. На данный момент дополнительных комментариев не будет, говорится в заявлении на официальном сайте Ноттингем Форест.

Таким образом, Дайч стал уже третьим наставником, который покинул клуб в течение текущего сезона. Ранее руководство "лесников" прекратило сотрудничество с Нуну Эшпириту Санту и Ангелосом Постекоглу.

В настоящее время Ноттингем Форест находится на 17 месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги, продолжая борьбу за сохранение прописки в элите.