Павел Василенко

Проведение чемпионата мира в США оказалось под угрозой бойкота со стороны отдельных европейских стран. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, на фоне обострения политических отношений с Соединёнными Штатами всё больше национальных федераций рассматривают возможность отказа от участия в турнире, а тема уже вышла на уровень политиков.

Активную позицию в этом вопросе занимает Дания. В стране вспыхнула волна возмущения после заявлений президента США Дональда Трампа о возможности аннексии Гренландии. По данным социологических опросов, около 90 процентов датчан поддерживают идею бойкота чемпионата мира. Подобные настроения постепенно распространяются и на соседнюю Швецию.

В Германии вопрос бойкота поднял вице-президент Немецкого футбольного союза Оке Геттлих. В своей колонке для Hamburger Morgenpost он публично задал вопрос, не настал ли момент задуматься над более решительными шагами в ответ на сложившуюся ситуацию.

Поводом для такой реакции стало обращение болельщиков клуба Санкт-Паули, которые призвали ФИФА признать Футбольную ассоциацию Гренландии. Эту идею поддержали и отдельные политики из Христианско-демократического союза, считая её важным символическим жестом.

Стоит отметить, что сборные Дании и Швеции ещё не гарантировали себе участие в финальной части чемпионата мира. В марте, вместе с командой Боснии и Герцеговины, их ожидают матчи дополнительной квалификации.

Помимо политических факторов, беспокойство вызывает и ситуация с безопасностью в США. В частности, недавние события в Миннеаполисе, где к масштабной антииммиграционной операции было привлечено около 3000 агентов службы ICE, лишь усилили напряжение. Совокупность международных конфликтов, внутренних проблем в США и неопределённости с визами делает идею бойкота всё более популярной.