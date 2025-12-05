Сегодня, 5 декабря, во время церемонии жеребьёвки финальной стадии чемпионата мира 2026 года в Вашингтоне глава Белого дома Дональд Трамп станет лауреатом премии мира ФИФА. Политик уже получил официальное приглашение на событие и подтвердил своё присутствие.

Перед появлением Трампа на церемонии выступит известный итальянский тенор Андреа Бочелли. После музыкальной части президент ФИФА Джанни Инфантино представит Трампа и объявит его победителем номинации.

Трамп выйдет на сцену, чтобы получить награду и обратиться к присутствующим со сцены. По информации Politico, организаторы готовят для этого отдельный блок программы.

Мундиаль 2026 года пройдет на территории США, Канады и Мексики с 11 июня по 19 июля 2026 года.

Напомним, Украина сохраняет шансы попасть на чемпионат мира через европейский плей-офф.